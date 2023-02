Stand: 10.02.2023 20:52 Uhr Weitere Alsterschwäne an Vogelgrippe verstorben

Erneut sind Alsterschwäne an der Vogelgrippe gestorben. Das hat Schwanenvater Olaf Nieß dem Hamburger Abendblatt bestätigt. Acht Tiere sind in den vergangenen Tagen verendet. Damit sind insgesamt nun 27 Alsterschwäne der Grippe erlegen. In der Hansestadt gilt seit Anfang Januar eine Stallpflicht für Geflügel.

