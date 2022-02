Weiter große Nachfrage nach Gewerbeflächen in und um Hamburg Stand: 09.02.2022 17:43 Uhr Die Wirtschaft im Norden ist im Zuge der Coronakrise etwas geschrumpft. Dennoch ist die Nachfrage nach neuen Industrie- und Gewerbeflächen in und um Hamburg groß. Das hat eine Studie im Auftrag der Metropolregion Hamburg ergeben.

Neue Büros anzumieten oder zu kaufen, das ist seit Beginn der Corona-Pandemie so einfach wie lange nicht mehr. Viele Dienstleistungsunternehmen haben ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, sich verkleinert – oder beides zusammen. Ganz anders die Lage bei Flächen für Gewerbe und Industrie. Besonders im direkten Hamburger Umland wird der Platz knapper.

AUDIO: Gewerbeflächen im Hamburger werden knapp (1 Min) Gewerbeflächen im Hamburger werden knapp (1 Min)

Mangel an Industrie-Flächen im Umland

In den Kreisen Harburg, Lüneburg und Uelzen sprechen Fachleute sogar schon von einem Mangel. Besonders viele freie Flächen gibt es dagegen in Dithmarschen, in Schwerin und im Kreis Steinburg. Auch Hamburg hat aktuell etwa 70 Hektar verfügbare Flächen, den Hafen nicht mitgerechnet.

Wirtschaft im Norden leidet unter Corona

Nach der Studie leidet der Norden insgesamt stärker als der Rest Deutschlands unter den Corona-Folgen. In der gesamten Republik sind etwa die Gewerbesteuereinnahmen um weniger als 20 Prozent eingebrochen, in Hamburg um mehr als 30 Prozent. In den kommenden Jahren dürfte die Nachfrage nach neuen Industrie- und Gewerbeflächen noch stärker steigen, meint Andreas Rieckhof, Staatsrat der Wirtschaftsbehörde. Vor allem neue Industrien wie die Wasserstoffwirtschaft brauchen seiner Ansicht nach Platz.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 09.02.2022 | 16:00 Uhr