Stand: 13.02.2024 20:05 Uhr "Weißes Haus" an der Alster an Hotel-Kette verkauft

Lange war unklar, was mit dem "Weißen Haus" der Amerikaner an der Außenalster passiert. Jetzt haben die USA ihr altes Konsulats-Gebäude offenbar verkauft. Laut "Hamburger Abendblatt" hat eine Hotel-Kette aus München das Haus für 17 Millionen Euro gekauft. Sie will dort demnach ein Hotel mit Restaurant eröffnen, mit dem Namen "The Jefferson". Das amerikanische Konsulat war in die Hafencity umgezogen.

