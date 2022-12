Weihnachtsverkehr rund um Hamburg: Hier könnte es voll werden Stand: 21.12.2022 18:55 Uhr Wer an Weihnachten zur Familie oder in den Urlaub fährt, muss sich auf volle Autobahnen und Züge in und um Hamburg einstellen. Am Hamburger Flughafen werden hingegen vergleichsweise wenig Reisende erwartet.

In diesem Jahr werden sich viele Menschen schon ab Donnerstagmittag auf den Weg machen. Denn am Freitag ist bereits schulfrei und Heiligabend fällt auf einen Sonnabend. Im Norden sind die A1 und die A7 besonders von Stau gefährdet, wie der ADAC mitteilte.

Deutsche Bahn setzt mehr Züge ein

Die Deutsche Bahn setzt auf den Strecken zwischen Hamburg und Köln, München und Karlsruhe zusätzliche Züge ein. Trotzdem: Wer einen sicheren Sitzplatz möchte, sollte definitiv reservieren.

Der 24. Dezember selbst und auch der 25. werden eher ruhige Reisetage - aber spätestens ab dem 26. Dezember gegen Nachmittag kann es dann wieder voller werden. Dazu kommt der Reiseverkehr auf den Strecken in den Skiurlaub, also Richtung Süden. Der ADAC rechnet in diesem Jahr mit deutlich mehr Urlauberinnen und Urlaubern als in den vergangenen Jahren. Für den 25. und 26. Dezember gilt zudem ein Fahrverbot für Lkw.

Ruhige Tage am Hamburg Airport erwartet

Besinnlicher soll es am Flughafen werden: Am 23. Dezember, dem Hauptreisetag, erwartet der Flughafen 30.000 Fluggäste. Das sind deutlich weniger als zum Beispiel noch im Oktober, als teils 50.000 Fluggäste pro Tag gereist sind.

Weitere Informationen Stauschau In der Stauschau gibt Eva Tanski jeden Monat einen Überblick über die Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 22.12.2022 | 19:30 Uhr