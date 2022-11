Weihnachtsmarkt auf dem Hamburger Rathausmarkt eröffnet Stand: 21.11.2022 17:51 Uhr Einige Weihnachtsmärkte in Hamburg hatten schon vor dem Totensonntag geöffnet, am Montag kamen weitere dazu - darunter der wohl bekannteste.

Der Roncalli-Weihnachtsmarkt vor dem Hamburger Rathaus setzte zur Eröffnung am Montagvormittag auf Blaskapelle und Glühwein - und auch der Weihnachtsmann am Drahtseil ist jetzt wieder dabei. Nach drei Jahre langer Pause darf er endlich wieder fliegen. Er wird dreimal am Tag in einem Schlitten über den Köpfen der Besucherinnen und Besucher schweben und die Geschichte von Rentier Rudi erzählen.

Ein Wiener Caféhaus im Jugendstil, historische Verkaufswagen sowie ein Karussell aus den 20er-Jahren sind die Besonderheiten des historischen Weihnachtsmarkts.

Roncalli-Weihnachtsmarkt von 11 bis 21 Uhr geöffnet

Er ist bis zum 23. Dezember geöffnet, täglich von 11 bis 21 Uhr. Viele weitere Weihnachtsmärkte in der Hansestadt haben nun auch offiziell ihre Stände geöffnet, andere laden schon seit einigen Tagen zum Schlendern, Naschen und Einkaufen ein. Dabei haben die Besucherinnen und Besucher der Märkte in der Hansestadt viel Auswahl: Allein in der Hamburger Innenstadt gibt es rund 16 Weihnachtsmärkte.

