Weihnachtsgruß von Bürgermeister Tschentscher

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wendet sich in diesem Jahr als erster Bürgermeister mit einer Weihnachtsansprache an die Hamburger. Damit begründete er zu Weihnachten 2018 eine neue Tradition. Der Senat veröffentlichte den kurzen Weihnachtsgruß heute in den Sozialen Medien und auf hamburg.de.

Kurzer Gruß an die Hamburger

Weihnachten sei ein Anlass den sozialen Zusammenhalt zu betonen, sagte Tschentscher in der Ansprache. "Menschen aus 180 Nationen leben in Hamburg in einer vielfältigen und offenen und solidarischen Gemeinschaft." Er dankte den zahlreichen Ehrenamtlichen, die in Sport, Kultur und sozialen Einrichtungen helfen. Und allen, die über die Feiertage arbeiten müssen, beispielsweise in Krankenhäusern, bei Polizei oder Feuerwehr. "Ich hoffe, dass wir alle in den kommenden Tagen die Möglichkeit haben, zur Ruhe zu kommen und Kraft zu sammeln für das Jahr 2019", sagte Tschentscher.

Jedes Jahr eine Weihnachtsbotschaft

Künftig soll es in jedem Jahr eine Weihnachtsbotschaft an die Hamburger geben – über Facebook, Twitter, Instagram und Youtube. Und am Schluss wird der Bürgermeister vermutlich jedes Jahr sagen: "Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, geruhsame Feiertage und alles Gute im neuen Jahr."

