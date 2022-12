Weihnachtsbäume für Seeleute auf Schiffen im Hamburger Hafen

Stand: 09.12.2022 17:49 Uhr

Viele Weihnachtsbäume sind am Freitag im Hamburger Hafen an Seeleute verteilt worden, die an den Feiertagen auf See sind. "Insgesamt haben wir rund 50 Bäume verteilt", sagte Werner Koop vom Nordmann-Informationszentrum.