Weihnachtsamnestie: Hamburg lässt Häftlinge früher frei Stand: 28.11.2022 13:42 Uhr Weihnachten unterm Tannenbaum statt hinter Gittern: In Hamburg ist es im Dezember Tradition, dass die Justiz Häftlinge, deren Strafe ohnehin bald enden würde, früher entlässt.

Behördengänge, Wohnungssuche oder Bewerbungsgespräche - das alles ist für Menschen, die aus dem Gefängnis entlassen werden, ohnehin schon schwer genug. Um die Feiertage herum ist es noch viel schwieriger. Deshalb können Menschen, die wegen kleinerer Delikte einsitzen, bei guter Führung einige Wochen früher entlassen werden. Diese vorzeitigen Haftentlassungen sind seit einigen Jahren im Hamburgischen Strafvollzugsgesetz geregelt.

23 Gefangene werden vorzeitig entlassen

In diesem Jahr kommen insgesamt 23 Gefangene in den Genuss der sogenannten Weihnachtsamnestie. Eigentlich wäre ihre Strafe erst zwischen dem 22. Dezember und dem 6. Januar abgelaufen. Wie eine Sprecherin der Justizbehörde mitteilte, werden sich die Gefängnistore für die Männer und Frauen nun bereits in den ersten Dezemberwochen öffnen.

