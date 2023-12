Weihnachtsamnestie: Hamburg lässt 25 Häftlinge früher frei Stand: 05.12.2023 13:17 Uhr Weihnachten unterm Tannenbaum statt hinter Gittern: In Hamburg ist es im Dezember Tradition, dass die Justiz Häftlinge, deren Strafe ohnehin bald enden würde, früher entlässt.

Behördengänge, Wohnungssuche oder Bewerbungsgespräche - das alles ist für Menschen, die aus dem Gefängnis entlassen werden, ohnehin schon schwer genug. Um die Feiertage herum ist es noch viel schwieriger. Deshalb können Menschen, die wegen kleinerer Delikte einsitzen, bei guter Führung einige Wochen früher entlassen werden. Diese vorzeitigen Haftentlassungen sind seit einigen Jahren im Hamburgischen Strafvollzugsgesetz geregelt.

25 Gefangene werden vorzeitig entlassen

In diesem Jahr kommen insgesamt 25 Gefangene in den Genuss der sogenannten Weihnachtsamnestie. Eigentlich wäre ihre Strafe erst im Zeitraum zwischen dem 1. Dezember und dem 6. Januar abgelaufen.

Weihnachtsaktionen in den Gefängnissen

Aber auch für diejenigen, die im Gefängnis bleiben müssen, wird es weihnachtlich: So findet in der kommenden Woche unter anderem in der JVA Fuhlsbüttel eine Kinderweihnacht für Gefangene und ihre Familien statt. Und traditionell wird es auch in den Knastküchen: In Hahnöfersand gibt es zum Beispiel an Heiligabend Würstchen und Kartoffelsalat. In Billwerder und Glasmoor kommt an den Feiertagen Ente mit Knödeln auf die Tische.

