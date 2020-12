Weihnachts-Shopping: Nur halb so viel los, trotzdem Warteschlangen Stand: 07.12.2020 06:00 Uhr Weihnachts-Shopping unter erschwerten Bedingungen: In Hamburg mussten am Wochenende wegen der Corona-Beschränkungen viele Geschäfte kurzzeitig gesperrt werden.

Draußen warten, bis andere Kunden das Geschäft verlassen: Solche Momente hat es laut Brigitte Engler vom City Management am zweiten Advents-Sonnabend mehrfach in der Innenstadt gegeben. Unter anderem im Alsterhaus und in der Europa Passage.

Halb so viel los wie im Vorjahr

Insgesamt war laut City Management im Vergleich zum Vorjahr in der Innenstadt zwar nur halb so viel los. Wer da war, habe aber auch gezielt einkaufen wollen. Essen und Trinken zum Bummel gibt es ja aufgrund der Corona-Regeln nicht. Die Stimmung soll trotz Warteschlangen und teils leerer Mägen aber entspannt gewesen sein.

AUDIO: Überfüllte Läden am Wochenende (1 Min)

Im Billstedt-Center gab es am Wochenende gleich mehrfach so viel Andrang, dass die Polizei an den Türen für Ordnung gesorgt hat. Laut aktueller Verordnung muss für jeden Kunden in großen Shopping-Centern theoretisch 20 Quadratmeter Platz sein.

