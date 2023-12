Weihnachten in Krisenzeiten: Tschentscher ruft zu Solidarität auf Stand: 23.12.2023 11:25 Uhr Auch in diesem Jahr gibt es zu Weihnachten eine Botschaft von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Er wünscht sich ein friedliches und solidarisches Miteinander der Menschen.

Für diese Hoffnung und Zuversicht stehe das Weihnachtsfest, sagte er in seiner am Freitagabend veröffentlichten Weihnachtsansprache. "Doch es gibt einiges, das uns Sorgen macht: Die militärischen Auseinandersetzungen in der Welt, der Streit in der Politik in Deutschland und die hohe Inflation, die das Leben teurer macht."

Tschentscher: "Es braucht Kraft und guten Willen"

Es brauche Kraft und guten Willen, um dafür Lösungen zu finden, sagte der SPD-Politiker. Als positives Beispiel nannte er das vergangene Jahr, als es gelungen sei, in kurzer Zeit unabhängig zu werden vom russischen Erdgas.

Er bedankte sich bei allen, die trotz der Feiertage im Dienst sind: "bei Feuerwehr und Polizei, in medizinischen und sozialen Einrichtungen und vielen weiteren Bereichen, die unsere Stadt am Laufen halten."

