Weidestraße in Barmbek ab Montag wegen Unterspülung gesperrt Stand: 22.07.2023 07:38 Uhr In Barmbek-Süd ist die Weidestraße von Montag bis Freitag voll gesperrt. Grund sind Reparaturarbeiten an der Fahrbahn.

Die Weidestraße ist normalerweise viel befahren - jetzt geht dort gar nichts mehr. Auf einem Abschnitt ist die Fahrbahn abgesackt. Der Grund: Ein Schaden an einem Siel. Dadurch gelangte in den vergangenen Monaten offenbar Wasser ins Erdreich und unterspülte die Straße. Experten von Hamburg Wasser rückten schon Donnerstag an und untersuchten die Leitungen unter der Straße.

Sperrung der Weidestraße bis Freitag

Dafür schauten sie mit einem Kanalfernauge, einem kleinen Kamera-Roboter, ganz genau hin - und wurden fündig. Am kommenden Montag sollen die Reparaturarbeiten beginnen. Dafür muss wahrscheinlich ein Teil der Straße geöffnet werden. Für Autofahrer bedeutet das: Die Weidestraße bleibt bis Ende kommender Woche zwischen Grovestraße und Flotowstraße gesperrt. Haushalte sind von dem Wasserschaden nicht betroffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.07.2023 | 07:00 Uhr