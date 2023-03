Stand: 25.03.2023 20:27 Uhr Wegen Warnstreik am Montag: Sonntagsfahrverbot für Lkw wird nicht kontrolliert

In Hamburg will die Polizei an diesem Wochenende das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen nicht kontrollieren. Grund dafür ist der für Montag angekündigte bundesweite Verkehrswarnstreik. Hamburg schließt sich damit der Empfehlung des Bundesverkehrsministeriums an, damit die Lieferketten stabil bleiben. Auch bei der Deutschen Bahn macht sich der geplante Streik bereits bemerkbar. Die Bahn rät, am Sonntag so früh wie möglich zu fahren, weil es auch Sonntagabend schon Probleme geben könnte.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 25.03.2023 | 19:30 Uhr