Wegen Baustellen: Viel Stau im Großraum Hamburg Stand: 17.07.2021 15:02 Uhr Wegen des Reiseverkehrs am Wochenende und zahlreicher Baustellen staut sich der Verkehr im Großraum Hamburg. An der A24 sorgen kurzfristig angesetzte Reparaturarbeiten für zusätzliche Verkehrsbehinderungen.

Am Sonnabendvormittag kam es auf der A1 Bremen Richtung Lübeck zwischen Maschener Kreuz und Billstedt bereits zu 30 Kilometern stockendem Verkehr. Auch auf der A7 Flensburg Richtung Hamburg zwischen Hamburg-Schnelsen und dem Elbtunnel ging es über neun Kilometer nur schleppend vorwärts. Ebenfalls auf der A7 Hannover Richtung Hamburg zwischen Dreieck Hamburg-Südwest und dem Elbtunnel gab es weitere zehn Kilometer stockenden Verkehr. Der ADAC hatte schon vor dem Wochenende vor längeren Staus in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg Vorpommern gewarnt.

Größere Behinderungen im Raum Hamburg

Die Behinderungen im Raum Hamburg werden nach Angaben einer ADAC-Sprecherin durch mehrere große Baustellen verursacht: Neben den Bauarbeiten zur Erweiterung der A7 (Hannover-Flensburg) nördlich und südlich des Elbtunnels geht die Sanierung der A255 weiter. Auf dem sogenannten Abzweig Veddel, der die A1 (Bremen-Lübeck) und die B75 (Harburg - Hamburg-Centrum) mit den Elbbrücken verbindet, stehen den Autofahrenden der Autobahn GmbH Nord nur eine Spur je Fahrtrichtung zur Verfügung.

ADAC rechnet vielerorts mit längeren Wartezeiten

Den ADAC-Verkehrsexpertinnen und -experten zufolge gibt es insbesondere zwei Autobahnbaustellen, die das Wochenende weiter Probleme machen können: Sie sind auf der A215 zwischen dem Bordesholmer Dreieck und Kiel, sowie auf der A1, zwischen Pansdorf und Neustadt in Holstein. Darüber hinaus gibt es weitere rot markierte Stellen auf der ADAC-Karte: Auch auf der A23 Richtung Westküste sowie nördlich des Elbtunnels soll es voll werden. Zu längeren Wartezeiten kann es laut ADAC zufolge auch auf der A7 bei Flensburg kommen, da Dänemark nach wie vor Einreisende stichprobenartig kontrolliert.

Zusätzliche Baustelle an A24 kurzfristig angesetzt

Erschwerend hinzu kommt, dass die Autobahn GmbH kurzfristig in Hamburg neben den bekannten Engstellen auf der A7 und der A255 eine dritte Großbaustelle an der A24 angesetzt hat: Von Sonnabendmorgen um 2 Uhr bis Sonntag um 22 Uhr wird die A24 am Kreuz Hamburg-Ost Richtung Berlin repariert. Wer vom Zentrum nach Berlin will, kann nicht abbiegen. Stattdessen werden Autofahrende auf die mutmaßlich bereits überlastete A1 umgeleitet. Die Autobahn GmbH spricht von einer Notfallmaßnahme. Seit Wochen gäbe es dort Asphaltrisse und abgenutzte Markierungen. Dies sei gefährlich vor allem für Motorradfahrerinnen und -fahrer. Hoffnung auf schnelle Besserung gibt es nicht, heißt es von der Autobahn GmbH Nord. An diesem Wochenende können an den Baustellen nicht mehr Spuren freigegeben werden, heißt es.

