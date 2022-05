Stand: 27.05.2022 16:08 Uhr Wechsel beim FC St. Pauli: Boukhalfa kommt, Dittgen geht

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat am Freitag einen weiteren Neuzugang bekanntgegeben: Vom SC Freiburg wechselt der zentrale Mittelfeldspieler Carlo Boukhalfa ans Millerntor. Der 23-Jährige war in der vergangenen Saison an Jahn Regensburg ausgeliehen und absolvierte dort 33 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm vier Tore. Hingegen trennen sich die Wege des Vereins und Maximilian Dittgens. Der Offensiv-Allrounder verlässt die Kiezkicker nach zwei Spielzeiten mit ungewissem Ziel. Er absolvierte 59 Pflichtspiele und schoss acht Tore. | Sendedatum NDR 90,3: 27.05.2022 15:00

