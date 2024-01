Wasserweihe von Bord der "Rickmer Rickmers" Stand: 07.01.2024 17:27 Uhr Im Hamburger Hafen haben griechisch-orthodoxe Geistliche am Sonntag die traditionelle Wasserweihe von Bord des Segelschiffs "Rickmer Rickmers" vollzogen. Erzpriester Georgios Manos segnete die Gewässer der Elbe und den Hafen, indem er das heilige Kreuz dreimal ins Wasser tauchte.

Mehrere Hundert Menschen verfolgten die Zeremonie. Die Wasserweihe zum Epiphaniasfest soll an die Taufe Jesu im Jordan und die Weihe der gesamten Natur und Schöpfung erinnern - und damit an die Verpflichtung jedes Christen, seine Umwelt zu schützen.

Etwa 10.000 Griechen in Hamburg

Mit 450.000 Mitgliedern ist die griechisch-orthodoxe Kirche die drittgrößte christliche Kirche in Deutschland. In Hamburg leben etwa 10.000 Griechen. Die Wasserweihe an der Elbe feierte 1974 ihre Premiere. Sie fand dieses Jahr zum 50. Mal statt. Dies zeige die enge Verbindung der griechischen Gemeinde zur Stadt Hamburg, sage Pantelis Pantelouris von der Deutsch-Griechischen Gesellschaft.

