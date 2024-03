Stand: 04.03.2024 16:38 Uhr Wasserrohrbruch an der Elbchaussee in Altona

An der Hamburger Elbchaussee hat es am Montagnachmittag einen Wasserrohrbruch zwischen Hohenzollernring und Große Brunnenstraße gegeben. Lkw und Busse werden umgeleitet. Die Wasserversorgung der Haushalte in dem Gebiet rund um den Rohrschaden ist nicht betroffen. Wann der Verkehr wieder fließt und der Schaden behoben ist, ist bislang noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 04.03.2024 | 15:00 Uhr