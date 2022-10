Stand: 27.10.2022 07:04 Uhr Wasserleiche in Wilhelmsburg entdeckt

In Wilhelmsburg haben Einsatzkräfte der Feuerwehr am Donnerstagmorgen eine Tote aus dem See am Bürgerhaus geborgen. Passanten hatten die im Wasser treibende Frau entdeckt und die Polizei informiert. Wie sie starb, ist noch unklar. Die Leiche wird jetzt in der Rechtsmedizin untersucht. | Sendedatum NDR 90,3: 27.10.2022 06:00

