Wasserleiche aus der Binnenalster geborgen

Passantinnen und Passanten haben am frühen Sonnabend einen leblosen Mann in der Binnenalster am Jungfernstieg entdeckt. Der Tote wurde anschließend von Feuerwehrleuten geborgen. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es nicht. Im Institut für Rechtsmedizin soll nun die Todesursache geklärt werden. | Sendedatum NDR 90,3: 10.09.2022 11:00