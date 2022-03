Was wird aus dem Café Seeterrassen in Hamburg? Stand: 23.03.2022 11:36 Uhr Abriss oder Neubau? Das war zuletzt die Frage beim Café Seeterrassen im Hamburger Park Planten un Blomen. Weil bisher aber keine Einigung zur Zukunft des historischen Pavillons in Sicht ist, verfällt das Gebäude weiter.

Der Pavillon könne nur noch mit Schutzkleidung betreten werden, heißt es in der Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU. Zuletzt wurden die Räume gar nicht mehr genutzt und inzwischen sind sie mit Schimmel verseucht. Dadurch werde nicht nur eine mögliche Sanierung teurer, sagte Kristina Sassenscheidt vom Denkmalverein, auch ein Abriss koste damit mehr. Das müsse sich das Bezirksamt Hamburg-Mitte ankreiden, meint die Denkmalschützerin.

Senat: Corona verhinderte Zwischennutzung

Eigentlich sollte ein Zwischennutzer oder eine Zwischennutzerin gefunden werden. Durch die Corona-Pandemie seien Veranstaltungen in den Innenräumen aber nicht möglich gewesen, heißt es in der Stellungnahme des Senats. Laut Bezirksamt gibt es das Schimmel-Problem auch schon länger - wenn auch nicht so massiv.

Studie soll Klarheit bringen

Bereits vor einem Dreivierteljahr hatte das Amt eine Studie zu Kosten und Möglichkeiten für Sanierung oder Neubau des Pavillons in Auftrag gegeben. Wenn sie vorliegt, soll über die Zukunft des Cafés Seeterrassen entschieden werden. Das ist voraussichtlich aber erst Ende des Sommers der Fall.

