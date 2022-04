Was die EU-Sanktionen gegen Russland für den Hamburger Hafen bedeuten

Was die EU-Sanktionen gegen Russland für den Hafen bedeuten Stand: 08.04.2022 13:54 Uhr Künftig sollen keine russischen Schiffe mehr anlegen, außerdem werden Kohleimporte boykottiert: Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland haben auch Auswirkungen auf den Hamburger Hafen und die Schifffahrt insgesamt.

Mehr als zehn Millionen Tonnen Kohle werden pro Jahr im Hamburger Hafen umgeschlagen, weniger als ein Drittel davon stammt bislang aus Russland. Der überwiegende Teil wird etwa vom Hansaport in Altenwerder aus per Zug weiter ins Binnenland geschafft, aber auch zu den Kraftwerken Tiefstack und Wedel.

Laut Wirtschaftsbehörde haben sich die Importeure bereits bei Kriegsausbruch in der Ukraine nach anderen Lieferländern umgeschaut und Verträge abgeschlossen, etwa mit den USA, Australien oder Südafrika.

Anteil russischer Schiffe gering

Dass russische Schiffe keine Häfen in der EU mehr anlaufen dürfen, wird vom Zentralverband der Deutschen Seehafenbetriebe unterstützt. Allerdings machen diese Schiffe weniger als 0,4 Prozent aus.

VDR sorgt sich um Seeleute

Auch der Verband Deutscher Reeder (VDR) steht zu den neuen EU-Sanktionen. VDR-Präsidentin Gaby Bornheim sagte, sie sorge sich allerdings um die Seeleute an Bord der eigenen Schiffe. Sie befürchtet, dass künftig Schiffe aus der EU in russischen Häfen festgesetzt werden könnten. Vereinzelt laufen Schiffe europäischer Reeder nach wie vor Russland an.

