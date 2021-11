Stand: 15.11.2021 11:32 Uhr Was bedeutet der Klimawandel für Hamburg?

Globale Erwärmung, Starkregen, Hitzewellen und Anstieg der Meere: Schlagworte, die für den menschengemachten Klimawandel stehen. Seit der Jahrtausendwende sind die Temperaturen kontinuierlich angestiegen. Auch in Hamburg wird es immer wärmer. Gleichzeitig nimmt die Zahl der regenreichen Tage zu, in Bergedorf richteten bei einem kurzen lokalen Starkregenereignis bis zu 70 Liter Wasser pro Quadratmeter enorme Schäden an. Welche Auswirkungen hat die Klimakrise für Hamburg? Wie hoch steigt das Wasser? Reichen die Flutschutzanlagen noch aus? Braucht die Elbe ein Sperrwerk? Wie trocken sind die Böden? Wie werden Hamburgs Bäume in 30 Jahren aussehen? Welche Lösungen gibt es? Was können Hamburgerinnen und Hamburger tun? NDR 90,3 und das Hamburg Journal berichten am 16. November ausführlich über den Klimawandel und seine Auswirkungen auf Hamburg.