Was bedeuten ausbleibende Gaslieferungen für Hamburg? Stand: 30.03.2022 18:25 Uhr Die Bundesregierung hat wegen des Streits mit Russland über die Bezahlung für die Gaslieferungen nach Europa vorsorglich die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Was würden ausbleibende Gaslieferungen für Hamburg bedeuten?

"Es gibt aktuell keine Versorgungsengpässe", stellte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch in Berlin klar. "Dennoch müssen wir die Vorsorgemaßnahmen erhöhen, um für den Fall einer Eskalation seitens Russlands gewappnet zu sein."

Erste von drei Warnstufen

Die russische Regierung habe gedroht, ohne Rubel-Zahlungen die Gaslieferungen zu stoppen. Die daher ausgerufene Frühwarnstufe, die erste von drei Stufen, diene nun der Vorsorge, um auf Lieferausfälle vorbereitet zu sein, sagte Habeck. Damit trat ein Krisenteam aus Behörden und Energieversorgern zusammen, das die Versorgungslage bewertet und analysiert, sodass wenn nötig weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit ergriffen werden können.

Reihenfolge: Industrie trifft es zuerst

Erst bei der dritten Stufe, der sogenannten Notfallstufe, wird teilweise der Gashahn abgedreht - und dann auch nicht jedem. Der Chef des Versorgers E.ON, Leonhard Birnbaum, sagte: "Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass festgestellt wird, dass nicht genügend Gas im System vorhanden ist, werden Kunden nach einer vorher festgelegten Reihenfolge keine Gaslieferungen mehr zur Verfügung gestellt. Die Reihenfolge ist grob gesagt so, dass es erst die Industrie trifft, dann die Privathaushalte und dann besonders geschützte Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäuser."

Hälfte der Gasmenge geht in Hamburg an geschützte Verbraucher

In Hamburg geht die Hälfte der vorhandenen Gasmenge an die geschützten Verbraucherinnen und Verbraucher, wie Haushalte, Schulen und Kliniken. Die andere an nicht geschützte Bereiche wie Gewerbe und Industrie. Aktuell liegt der Anteil Russlands an der Gasversorgung in Deutschland noch bei rund 40 Prozent. Fällt das Gas kurzfristig weg, würde man sich zunächst aus der nationalen Reserve in den Gasspeichern bedienen. Aber auch das Gas aus anderen Quellen reicht noch für die Hälfte des aktuellen Bedarfs.

Auch Industrie wird im Krisenfall nicht sofort komplett Gas abgedreht

Was heißt das für Hamburger Unternehmen? Nach Angaben von Gasnetz Hamburg entscheidet die Bundesnetzagentur. Aber die Pläne von Gasnetz Hamburg würden für den Krisenfall vorsehen, dass 180 Unternehmen angeschrieben würden, um mitzuteilen, wie viel weniger Gas sie bekommen würden. Auf jeden Fall würde nicht sofort das Gas komplett abgedreht. Die Versorgung soll im Einvernehmen mit den Betrieben geregelt werden. Gasnetz Hamburg würde erst einmal ausrechnen, was es bringt, wenn die größten Gasverbraucher der Stadt - wie die Stahl-, Aluminium- oder Kupferhersteller sowie Airbus- weniger Gas bekommen. Allerdings bricht dann dort möglicherweise auch die Produktion zusammen, mit Konsequenzen für Tausende Arbeitsplätze.

