Stand: 03.09.2020 09:49 Uhr - NDR 90,3

Was Corona die Stadt Hamburg kostet

Schutzmasken für Polizisten und Beschäftigte in den Gesundheitsämtern, zusätzliche Laptops für das Homeoffice der städtischen Angestellten und Kameras und Videotechnik für die Gerichte: Die Liste der zusätzlichen Ausgaben in Hamburg aufgrund der Corona-Pandemie ist lang. Bislang hat die Krise die Stadt rund 320 Millionen Euro gekostet. Das geht aus einer Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft hervor. Damit ist rund ein Drittel der zusätzlichen Gelder ausgegeben, die die Bürgerschaft zur Krisenbewältigung bewilligt hat.

220 Millionen Euro für Hilfspakete

Am meisten bezahlt hat bislang die Wirtschaftsbehörde - rund 220 Millionen Euro. Fast die gesamte Summe ist in Hilfspakete für die krisengeplagte Unternehmen geflossen, etwa in die Soforthilfe. Die Gesundheitsbehörde hat seit Frühjahr rund 45 Millionen Euro für Corona-Tests und Schutzkleidung ausgegeben.

Corona: Die bisherigen Kosten für die Stadt NDR 90,3 - 03.09.2020 12:00 Uhr Die Liste der zusätzlichen Ausgaben in Hamburg aufgrund der Corona-Pandemie ist lang. Rund ein Drittel der bewilligten Gelder sind weg. Dietrich Lehmann berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Verluste der städtischen Unternehmen nicht eingerechnet

Die Abgeordneten hatten insgesamt rund eine Milliarde Euro bewilligt, um die Coronafolgen abzufedern. Jetzt sind davon noch rund 680 Millionen Euro übrig. Allerdings sind die Verluste, die Unternehmen im Besitz der Stadt gemacht haben, bislang nicht berücksichtigt. Flughafen, UKE, Hochbahn und zahlreiche andere Unternehmen sind nach Angaben der Finanzbehörde voraussichtlich auf rund 400 Millionen Euro von der Stadt angewiesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.09.2020 | 12:00 Uhr