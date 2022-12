Warnung vor extremer Glätte: Die Lage in Hamburg Stand: 19.12.2022 10:00 Uhr Auf Hamburgs Straßen und Fußwegen ist es heute gefährlich glatt: Regen trifft auf den noch gefrorenen Boden und es bildet sich Eis. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung rausgegeben.

Zwar ist die Stadtreinigung schon seit drei Uhr mit rund 800 Beschäftigten unterwegs und streut die Straßen. Ein größeres Glätte-Chaos blieb in Hamburg aber bislang aus. Bei ersten Unfällen am frühen Morgen gab es Blechschäden. In Bergedorf fuhr ein Autofahrer gegen parkende Fahrzeuge und in der Innenstadt rammte ein Fahrer einen Pfosten.

Warnung vor schlagartig gefrierendem Regen

Die amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis besteht aber weiter und gilt bis in den Mittag, weil immer wieder Regenschauer durchziehen. Es sei mit Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr zu rechnen. Besonders groß ist die Glättegefahr auf Brücken, auf Kopfsteinpflaster, aber auch auf Geh- und Radwegen und an Bushaltestellen.

In Niedersachsen fällt wegen des Glatteises heute in mehreren Städten und Landkreisen sogar der Unterricht aus. Auf der A27 bei Walsrode in Niedersachsen kam ein Autofahrer ums Leben.

Temperaturen steigen

Erst ab dem Mittag soll sich die Situation entspannen. Im Laufe des Tages sollen Höchsttemperaturen von fünf bis sechs Grad erreicht werden. Am Dienstag soll es teilweise regnerisch werden und die Temperaturen können auf bis zu neun Grad ansteigen.

