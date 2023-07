Warnung vor Unwetter in Hamburg: Friedhöfe schließen Stand: 05.07.2023 11:00 Uhr Das Sturmtief "Poly" fegt heute über Deutschland, der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung veröffentlicht. In Hamburg werden die Friedhöfe Ohlsdorf, Öjendorf, Volksdorf und Wohldorf geschlossen.

Eine Zufahrt sei ab 12 Uhr nicht mehr möglich, teilte die Friedhofsverwaltung am Mittwochmorgen mit. Trauerfeiern sind demnach ebenfalls alle abgesagt. Der DWD ruft dazu auf, auf unnötige Autofahrten zu verzichten und windanfällige Gegenstände zu sichern. Die Unwetterwarnung gilt seit 11 Uhr und ist voraussichtlich bis 20 Uhr in Kraft.

Tierpark Hagenbeck bleibt geschlossen

Mit Blick auf das mögliche Unwetter bleibt der Hamburger Tierpark Hagenbeck heute geschlossen, wie der Tierpark am Vormittag auf seiner Homepage mitteilte. Das Tropen-Aquarium habe aber wie gewohnt für die Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Videos 5 Min Sommersturm und Hitzewelle: Was rollt da auf den Norden zu? Zunächst wird ein Orkantief mit bis zu Windstärke 12 mancherorts erwartet, dann folgt drückende Hitze. Wetterexperte Frank Böttcher mit Details. 5 Min

Behörde: Keine zentrale Vorgabe zu Schulschließungen

In Hamburg wird es von Seiten der Schulbehörde keine zentrale Vorgabe zu Schulschließungen geben. "Die Schulleitungen können in Kenntnis ihrer Lage vor Ort und im Hinblick auf die Schulwege ihrer Kinder aber selbstständig entscheiden, den Unterricht gegebenenfalls früher zu beenden", sagte Sprecher Peter Albrecht am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Das Stadtgebiet werde laut aktueller Prognosen des DWD unterschiedlich betroffen sein. "Der DWD prognostiziert aktuell Orkanböen für Teile des Stadtgebiets erst ab 14 Uhr, dann haben die meisten Grundschulen bereits ihren Unterrichtsbetrieb beendet", sagte Albrecht. Schülerinnen und Schüler könnten aber grundsätzlich nur nach Absprache mit den Sorgeberechtigten früher nach Hause geschickt werden, eine Notbetreuung in der Schule sei in jedem Fall sicherzustellen.

