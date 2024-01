Stand: 22.01.2024 20:55 Uhr Warnung vor Sturmflut im Hamburger Elbgebiet

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnt vor einer Sturmflut in der Nacht vom Montag zum Dienstag. Für Hamburg wird der Hochwasserscheitel am Dienstag, gegen 2:12 Uhr am Pegel St. Pauli mit einer Höhe von 3,38 bis 3,88 Metern über Normalhöhennull erwartet. Das entspricht 1,25 Meter bis 1,75 Meter über dem mittleren Hochwasser.

