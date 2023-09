Warntag am 14. September auch in Hamburg Stand: 06.09.2023 10:32 Uhr Der nächste bundesweite Warntag steht vor der Tür. Am Donnerstag, den 14. September soll um 11 Uhr auch in Hamburg die Bevölkerung testweise gewarnt werden. Und das über verschiedene Kanäle.

Das Bundesinnenministerium und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) wollen damit erproben, wie die Menschen im Fall von Katastrophen oder Kriegsfolgen gewarnt werden können. "Wir setzen auf den sogenannten Warnmittel-Mix", sagte Innenstaatssekretärin Juliane Seifert.

Warnung über verschiedene Kanäle

Konkret bedeutet das, dass es Warnungen in Radio und Fernsehen, über Sirenen, auf Informationstafeln in Städten sowie Durchsagen auf Bahnsteigen und in Zügen geben soll. Außerdem werde über den Handy-Warnkanal Cell Broadcast und Warn-Apps wie NINA informiert.

Letzter Warntag im Dezember

Auch wenn beim jüngsten Warntag im Dezember vergangenen Jahres laut BBK-Umfrage neun von zehn Menschen in Deutschland mindestens eine Warnung erhalten haben, gab es Probleme. So funktionierte zum Beispiel bei einigen älteren Handy-Modellen das Cell-Broadcast-System nicht. Laut BBK konnten die Mobilfunkanbieter die Probleme mittlerweile beheben.

Weitere Informationen Warntag mit Pannen: Sirenen und Apps oft still In ganz Deutschland haben heute Sirenen geheult. Grund zur Sorge bestand aber nicht, es war nur ein Probealarm am ersten bundesweiten Warntag. Die Alarmierung war jedoch lückenhaft. (10.09.2020) mehr