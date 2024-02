Stand: 16.02.2024 06:00 Uhr Warnstreiks und Kundgebung im Einzelhandel

Die Gewerkschaft ver.di ruft für Freitag bundesweit zu Warnstreiks im Einzelhandel auf, auch in Hamburg. Geplant sind unter anderem Arbeitsniederlegungen bei Edeka. Am Vormittag ist auch eine Kundgebung vor der Zentrale der Supermarkt-Kette in der City Nord geplant. Hintergrund sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen, die seit zehn Monaten nicht vorankommen.

