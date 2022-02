Warnstreiks in der Energiebranche und bei Banken in Hamburg Stand: 15.02.2022 06:11 Uhr Heute wird bei mehreren Hamburger Firmen und Banken gestreikt. Warnstreiks gibt es dabei in der Energiebranche sowie bei mehreren Bankfilialen.

Für die Beschäftigten von Stromnetz Hamburg und der Hamburger Energiewerke fordert die IG Metall sechs Prozent mehr Lohn. Auszubildende sollen ein Plus von 80 Euro je Ausbildungsjahr bekommen. Insgesamt geht es laut Gewerkschaft um den Verdienst von rund 3.000 Menschen. Am Vormittag organisieren die Streikenden einen Autokorso vom Heiligengeistfeld zum Fischmarkt, mit anschließender Kundgebung.

Streiks bei Hamburger Banken

Warnstreiks gibt es auch bei der Commerzbank, der Deutschen Bank und Unicredit sowie bei der Hamburger Sparkasse. Die Gewerkschaft Ver.di fordert auch hier eine Lohnerhöhung von insgesamt sechs Prozent sowie eine Corona-Prämie von 1.500 Euro.

AUDIO: IG Metalll und Ver.di rufen zu Streiks in Hamburg auf (1 Min) IG Metalll und Ver.di rufen zu Streiks in Hamburg auf (1 Min)

Das letzte Tarifangebot vom Bundesverband Öffentlicher Banken hatte Ver.di zurückgewiesen. Demnach hätten die Beschäftigten am Ende weniger Geld in der Tasche gehabt. Grund sei die Inflation. Diese war in Deutschland seit Jahrzehnten nicht so hoch wie im Moment.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 14.02.2022 | 19:30 Uhr