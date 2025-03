Warnstreiks in Hamburg: Hafenfähren und womöglich Elbtunnel betroffen Stand: 13.03.2025 06:53 Uhr In Hamburg legt ein Warnstreik der Gewerkschaft ver.di seit heute Morgen den Betrieb der HADAG-Hafenfähren lahm. Am Abend will die Gewerkschaft zudem den Elbtunnel blockieren - dazu wird jedoch noch vor Gericht verhandelt.

Alle HADAG-Fähren liegen nun für voraussichtlich insgesamt 48 Stunden fest vertäut an den Anlegern. Die Beschäftigten sollen bis Sonnabend um 4 Uhr morgens streiken. Die HADAG hatte befürchtet, dass es zu gefährlichem Gedränge auf den Pontons kommen könnte, wenn während des Warnstreiks nur vereinzelt Fähren ablegen würden. Die Hochbahn verstärkt heute und morgen die Buslinien 150 und X86 nach Finkenwerder und zu Airbus.

Ver.di fordert für die Beschäftigten bei einer Laufzeit von zwölf Monaten ein Lohnplus von 18 Prozent, mindestens aber 625 Euro. Die Arbeitgeberseite habe bislang bei einer Laufzeit von 24 Monaten ein Lohnplus von lediglich 5,0 bis 6,65 Prozent angeboten. HADAG-Co-Geschäftsführerin Tanja Cohrt nannte den Warnstreik nicht zielführend.

Gewerkschaft und Autobahn GmbH verhandeln am Mittag

Im öffentlichen Dienst will ver.di zudem heute ab 18 Uhr die Elbtunnel-Betriebszentrale bestreiken - bis morgen früh um 10 Uhr. Gleichzeitig will die Gewerkschaft die A7-Tunnel Schnelsen und Stellingen sowie den Wallringtunnel und den Krohnstiegtunnel blockieren. Ob das gelingt, ist fraglich. Denn es muss einen Notbetrieb geben, damit Rettungswagen nicht festsitzen. Darüber streiten ver.di und die Autobahn GmbH nun vor Gericht. Verhandelt wird heute Mittag. Vor zwei Jahren war der Verkehr bei einem Streik in der Elbtunnel-Betriebszentrale kaum beeinträchtigt gewesen.

Ver.di fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen eine Gehaltserhöhung um 8 Prozent, mindestens jedoch 350 Euro mehr pro Monat, sowie drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber halten diese Forderungen für nicht finanzierbar.

