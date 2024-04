Stand: 08.04.2024 19:18 Uhr Warnstreiks bei der Postbank am Dienstag und Mittwoch

Im Tarifstreit bei der Postbank hat die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di die Beschäftigten im Backoffice und in Callcentern für Dienstag und Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen. In Hamburg sind den Angaben zufolge rund 800 Beschäftigte betroffen. Kundinnen und Kunden der Postbank müssen sich deshalb auf Verzögerungen einstellen. Ver.di fordert 15,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 600 Euro, und die Verlängerung des Kündigungsschutzes bis zum 31. Dezember 2028. Die nächste Verhandlungsrunde beginnt am 16. April in Frankfurt.

