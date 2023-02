Stand: 07.02.2023 07:32 Uhr Warnstreiks bei der Post: Kundgebung am Gänsemarkt

Die bundesweiten Warnstreiks bei der Post gehen am Dienstag weiter. Geplant sind nach Angaben der Gewerkschaft ver.di zahlreiche Protestkundgebungen - unter anderem in Hamburg am Gänsemarkt. Am Montag hatten nach ver.di-Angaben bundesweit rund 8.000 Post-Bedienstete die Arbeit niedergelegt. Dadurch sind etwa eine Million Briefe und mehrere hunderttausend Pakete nicht zugestellt worden. Ver.di fordert für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Der Post-Vorstand lehnt die Forderung als unrealistisch ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 07.02.2023 | 08:00 Uhr