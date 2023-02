Warnstreiks: In Hamburg fallen heute einzelne Flüge aus Stand: 27.02.2023 06:02 Uhr Heute kommt es erneut zu Streiks an deutschen Flughäfen, in Düsseldorf und am Flughafen Köln/Bonn. Dadurch fallen auch am Hamburger Flughafen Verbindungen weg.

Auf der Internetseite des Hamburger Flughafens sind bisher jeweils zwei Abflüge nach und zwei Ankünfte von Köln/Bonn gestrichen worden. Außerdem sind dort Flüge von und nach Amsterdam und Paris gestrichen, die Gründe für diese Streichungen konnte der Flughafen am Sonntag nicht nennen.

Der Flughafen Düsseldorf rechnet für heute insgesamt mit fast 200 gestrichenen Starts und Landungen. In Köln sollen 136 Flüge ausfallen. Zu dem Warnstreik aufgerufen haben die Gewerkschaften ver.di und Komba. Hintergrund sind die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sowie bundesweite Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit.

32.000 Passagiere mussten sich umorientieren

Erst vorvergangene Woche hatte ein 24-stündiger Warnstreik den Hamburger Flughafen lahmgelegt. Von Donnerstag um 22 Uhr bis Freitag um 22 Uhr ging dort nichts mehr, Fluggäste waren gebeten, gar nicht erst zum Flughafen zu kommen und Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen. Ursprünglich hatte der Flughafen an dem Freitag rund 32.000 an- und abreisende Passagierinnen und Passagiere bei 253 Flügen erwartet. In Hamburg versammelten sich an dem Tag einige Hundert Flughafenbeschäftigte zu einer Kundgebung.

Sieben Airports betroffen

Neben Hamburg hatte ver.di auch die Flughäfen in Hannover und Bremen weitgehend lahmgelegt. Warnstreiks gab es auch an den Airports in München, Frankfurt, Stuttgart und Dortmund. Der Airportverband ADV sprach von einem Ausfall von rund 2.340 Flügen und etwa 295.000 betroffenen Passagieren.

Mehr Geld für 2,5 Millionen Beschäftigte

Mit den Warnstreiks wollten die Beschäftigten ihren Forderungen im laufenden Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. ver.di und der Beamtenbund dbb fordern für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber monatlich 500 Euro mehr.

