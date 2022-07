Warnstreik und Ferienbeginn: Die Lage am Hamburger Flughafen Stand: 01.07.2022 09:19 Uhr Am Hamburger Flughafen ist es schon am frühen Morgen zu längeren Wartezeiten vor den Sicherheitskontrollen gekommen. Es sei ein starker Reisetag mit 45.000 An- und Abreisenden, sagte eine Pressesprecherin des Hamburger Flughafens am Freitagmorgen.

Nachdem es in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder zu langen Wartezeiten und teils chaotischen Zuständen am Hamburger Flughafen gekommen ist, wird für heute mit einem besonders hohen Passagieraufkommen gerechnet. Daher habe man am morgen die Terminals bereits um 3.15 Uhr geöffnet und um 3.30 Uhr die Check-In-Schalter aufgemacht. Am Morgen seien bereits viele Familien in den Urlaub geflogen - dabei kam es laut Bundespolizei bereits um 4.30 Uhr zu Wartezeiten von bis zu 60 Minuten vor den Sicherheitskontrollen.

Ferienbeginn in zwei Nachbarbundesländern

Es werde auch im Tagesverlauf weiter mit Wartezeiten gerechnet, obwohl bereits zusätzliche Einsatzkräfte zur Arbeit an den Flughafen gekommen seien. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben die Schülerinnen und Schüler an diesem Freitag ihren letzten Schultag - dann starten in den beiden Nord-Ländern die Sommerferien.

Warnstreik bislang ohne Auswirkungen auf Flughafenbetrieb

Der zeitgleiche Streik des Technikpersonals habe bislang keine Auswirkung auf den Flughafenbetrieb gehabt, betonte die Sprecherin des Flughafens. Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Real Estate Maintenance Hamburg (RMH), einer Tochter der Flughafengesellschaft, zu einer eintägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Die RMH-Beschäftigten sind für die Instandhaltung der Technik in der Gepäckbeförderung, der Startbahnen und anderer technischer Infrastrukturen zuständig. Flughafen-Geschäftsführer Michael Eggenschwiler geht weiter davon aus, dass die Passagiere nichts von dem Warnstreik mitbekommen. Der Streikaufruf betreffe keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im operativen Bereich, sagte er am Donnerstag. Er schloss aber nicht aus, dass etwa eine Rolltreppe stehen bleibe.

Bundesregierung will gegen Flugchaos vorgehen

Die Bundesregierung hatte angesichts der akuten Personalengpässe an Flughäfen angekündigt, den kurzfristigen Einsatz ausländischer Beschäftigter möglich machen. Dazu sollen etwa das Arbeits- und Aufenthaltsrecht gelockert werden. Die Branche hofft auf bis zu 2.000 Menschen aus der Türkei und dem Balkan.

