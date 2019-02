Stand: 25.02.2019 11:47 Uhr

Warnstreik legt viele Kundenzentren lahm

Mit einem flächendeckenden Warnstreik der Tarifbeschäftigten der Stadt Hamburg haben die Gewerkschaften am Montag den Druck vor der nächsten Tarifverhandlungsrunde im öffentlichen Dienst der Länder verschärft. In den Kundenzentren der Hamburger Bezirksämter kam es nach Angaben der zuständigen Finanzbehörde zu erheblichen Einschränkungen. In mehreren Zentren waren keine Termin- oder Spontanbesuche mehr möglich.

Demonstration auf dem Gänsemarkt

Rund 2.000 Menschen folgten einem Aufruf der Gewerkschaft ver.di und versammelten sich auf dem Gänsemarkt. Mit Trillerpfeifen und Knarren verliehen sie der Forderung nach mehr Geld Nachdruck. Anschließend zogen sie durch die Innenstadt vor das Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof. Der Beamtenbund hatte ebenfalls zu Streiks und Kundgebungen aufgerufen. Ein Demonstrationszug zog von der Reeperbahn Richtung Gänsemarkt.

Ver.di-Tarifkoordinatorin Sieglinde Frieß sagte NDR 90,3, viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst klagten über die wachsende Arbeitsbelastung. "Viele sagen, wir schaffen die Arbeit nicht mehr." Der Unmut wachse, weil es keine Zugeständnisse von den Arbeitgebern gebe. Einige hätten schon am Montag den Elbtunnel dichtmachen wollen.

50.000 Beschäftigte zum Warnstreik aufgerufen

Am Montag waren alle rund 50.000 Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes in Hamburg zum Warnstreik aufgerufen. Darunter Bezirksamtsmitarbeiter, angestellte Lehrer, Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst und Verwaltungsangestellte. Eltern brauchten sich wegen der Betreuung ihrer Kinder aber keine Sorgen zu machen: Eine Notbetreuung war laut Schulbehörde organisiert. Am vergangenen Montag hatten bereits Mitarbeiter der Bezirksämter die Arbeit niedergelegt. Am Mittwoch folgten Angestellte von Schulen und Hochschulen dem Aufruf der Gewerkschaften, am Freitag waren es Mitarbeiter der sozialen Dienste.

Forderung: Sechs Prozent mehr Geld

Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr pro Monat. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt das ab, hat aber noch kein Angebot vorgelegt. Die Gespräche werden am Donnerstag in Potsdam fortgesetzt.

