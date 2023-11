Warnstreik könnte Hamburgs Sportplätze am Wochenende lahmlegen Stand: 03.11.2023 19:03 Uhr Am Wochenende könnten zahlreiche Partien im Hamburger Amateur-Fußball ausfallen. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat die Platzwarte der Stadt zum Warnstreik aufgerufen.

Hintergrund ist, dass die zweite Verhandlungsrunde des öffentlichen Dienstes für die Beschäftigten der Länder am Freitag ohne Ergebnis geblieben ist. Ver.di ruft die Sportplatzwarte der Stadt dazu auf, sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag die Arbeit niederzulegen. Es sei deshalb mit erheblichen Beeinträchtigungen und Ausfällen im geplanten Spielbetrieb zu rechnen. Auch das für Sonntag im Sportpark Eimsbüttel angesetzte Regionalligaspiel des HSV sei betroffen.

Ver.di: Falsches Signal vom Finanzsenator

Hamburgs ver.di-Vize Ole Borgard sagte, die Arbeitgeber hätten auch nach der zweiten Verhandlungsrunde am Freitag den Ernst der Lage offensichtlich nicht erkannt. "Hamburgs Finanzsenator und Verhandlungsführer Andreas Dressel hat den Beschäftigten im öffentlichen Dienst allen Ernstes geraten, Wohngeld zu beantragen, wenn das Gehalt für die Miete nicht reicht." Damit sende er ein fatales Signal in die Republik.

Gewerkschaft: Hohe Arbeitsbelastung bei Platzwarten

Laut Gewerkschaft ist die Arbeitsbelastung bei den Platzwarten extrem hoch. Sie hatten sich bereits per Brandbrief beschwert.

Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten. Die Tariflaufzeit soll 12 Monate betragen. Für Berlin, Hamburg und Bremen verlangen die Gewerkschaften eine monatliche Stadtstaatenzulage von 300 Euro.

