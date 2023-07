Stand: 06.07.2023 13:20 Uhr Warnstreik im Einzelhandel: Hunderte bei Demo in Hamburg

Im Tarifkonflikt des Hamburger Versand- und Einzelhandels hat die Gewerkschaft ver.di für Donnerstag zu neuen Warnstreiks aufgerufen - unter anderem bei H&M, Zara, Kaufland und Ikea. Am Vormittag demonstrierten einige Hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Innenstadt. Ver.di fordert unter anderem 2,50 Euro pro Stunde mehr - also mindestens 13,50 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 06.07.2023 | 13:00 Uhr