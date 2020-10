Warnstreik heute bei der Stadtreinigung Stand: 22.10.2020 06:57 Uhr Die Gewerkschaft ver.di setzt heute in Hamburg ihren Warnstreik im öffentlichen Dienst fort.

Neben Beschäftigten der Hamburg Port Authority (HPA), des Bundesamtes Seeschifffahrt und Hydrographie (BSR) und der Bundesagentur sind auch Mitarbeitende der Stadtreinigung aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.

Recyclinghöfe geschlossen

Heute soll es Ausfälle bei der Müllabfuhr, der Reinigung und der Sperrmüllabfuhr in ganz Hamburg geben. Außerdem bleiben Recyclinghöfe geschlossen. Ungeleerte Mülleimer sollen am Freitag oder Sonnabend nachgeleert werden, teilte die Stadtreinigung mit. Bei Papiertonnen werde es dagegen keine Nachleerung geben. Die Abholung der gelben Säcke sei nicht vom Warnstreik betroffen.

Die Müllabfuhr war auch schon am Mittwoch betroffen. Zum Beispiel in Altona, Bahrenfeld und Eimsbüttel blieben volle Mülltonnen stehen. Laut Stadtreinigung konnte in diesen Stadtteilen nur ein Viertel der sonst üblichen Touren für den Restmüll gefahren werden.

Demo-Zug zum Fischmarkt

Heute Vormittag soll es eine Kundgebung vor der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg (AVH) geben, von dort wollen die Beschäftigten zum Fischmarkt weiterziehen.

Ver.di fordert für die Beschäftigten unter anderem eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro im Monat. Die Arbeitgeber haben insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Jahresstufen angeboten. Heute beginnt in Potsdam die nächste Verhandlungsrunde mit dem Bund und den Kommunen.

