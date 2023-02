Warnstreik gestartet: Hochbahn-Busse und U-Bahnen fahren nicht Stand: 01.02.2023 06:08 Uhr Bei der Hamburger Hochbahn hat heute früh ein Warnstreik begonnen. Auf allen U-Bahnlinien ist der Verkehr eingestellt, auch die meisten Busse fahren nicht.

Normalerweise nutzen täglich mehr als 600.000 Menschen die Busse und Bahnen der Hamburger Hochbahn - heute müssen sie umplanen. Der Betrieb wurde am Morgen nicht aufgenommen, teilte die Hochbahn mit. Seit 3 Uhr gilt: Nichts geht mehr bei der Hochbahn.

S-Bahn und VHH-Busse fahren

Die S-Bahnen fahren dagegen wie gewohnt, ebenso wie die Busse der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) und die HADAG-Fähren. Die Hochbahn rät, sich über die HVV-App oder über hvv.de zu informieren. Weil wohl mehr Menschen heute das Auto nutzen werden, könnte es zusätzliche Staus geben.

Schulen sind auf weniger Schüler eingestellt

Schülerinnen und Schüler die es wegen des Streiks nicht zum Unterricht schaffen müssen sich laut Schulbehörde keine Sorgen machen: Ein Sprecher schreibt auf Anfrage von NDR 90,3: "Wenn Schülerinnen oder Schüler Streik bedingt zu spät oder gar nicht zur Schule kommen können, darf ihnen daraus kein Nachteil entstehen."

Morgen wird wieder verhandelt

Der Streik endet am frühen Donnerstagmorgen um 3 Uhr. Morgen steht auch die nächste Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft ver.di und der Hochbahn an. Ver.di fordert für die rund 6.000 Beschäftigten der Hochbahn 600 Euro im Monat mehr Lohn und begründet das mit der hohen Inflation. Azubis sollen monatlich zusätzlich 258 Euro und ein kostenloses Profiticket für den öffentlichen Nahverkehr erhalten. Die Hochbahn bietet bisher unter anderem ein Lohnplus von 4,5 Prozent, mindestens aber 150 Euro in diesem Jahr und 3.000 Euro Inflationsausgleich.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik