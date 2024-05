Stand: 30.05.2024 21:02 Uhr Warnstreik des Servicepersonals der Elbkinder-Kitas

Küchen- und Reinigungskräfte der Elbkinder-Kitas haben am Donnerstag in Wilhelmsburg demonstriert. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die insgesamt rund 900 Beschäftigten der Branche eine Lohnerhöhung von rund 65 Cent pro Stunde, was dann knapp über dem branchenüblichen Mindestlohn läge. Während des Warnstreiks, der bereits vier Wochen dauert, werden die Kinder hauptsächlich von externen Versorgern bekocht, in einigen Kitas sind aber auch die Eltern gefordert.

