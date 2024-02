Stand: 15.02.2024 09:15 Uhr Warnstreik bis Sonntag bei Cinemaxx-Kinos

Schwarze Leinwände, lange Schlangen vor den Kasse oder der Snackbar: Das ist ab Donnerstag in den Cinemaxx-Kinos auch in Hamburg möglich. Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten bis Sonntag zu einem Warnstreik auf. Die Gewerkschaft fordert, dass neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr als den Mindestlohn bekommen. Cinemaxx soll in den Tarifverhandlungen noch kein Angebot vorgelegt haben.

