Stand: 01.03.2025 17:46 Uhr Warnstreik bei der Post: In Hamburg blieben 8.000 Pakete liegen

In Hamburg sind laut der Gewerkschaft ver.di am Freitag und Sonnabend rund 8.000 Pakete liegengeblieben. Grund ist der Warnstreik bei der Deutschen Post. Wegen der Bürgerschaftswahl seien Briefe in Hamburg aber weiterhin zugestellt worden. Bundesweit haben rund 7.500 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft ver.di fordert für sie deutlich mehr Lohn.

