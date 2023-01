Warnstreik bei der Hamburger Hochbahn am Mittwoch Stand: 30.01.2023 14:27 Uhr Wegen eines Warnstreiks bei der Hamburger Hochbahn müssen sich Fahrgäste von U-Bahnen und Bussen am kommenden Mittwoch auf Einschränkungen und Fahrtausfälle einstellen.

Die Hochbahn rief ihre Fahrgäste am Montag auf, vorsichtshalber zu prüfen, ob Ziele gegebenenfalls mit Verkehrsmitteln anderer Unternehmen erreicht werden können. Zu konkreten betrieblichen Einschränkungen durch den 24-stündigen Warnstreik könnten derzeit aber noch keine Aussagen getroffen werden.

Warnstreik soll 24 Stunden dauern

Am Mittwoch um 3 Uhr morgens soll der Warnstreik laut Gewerkschaft ver.di beginnen. Er soll 24 Stunden dauern - bis Donnerstagmorgen um 3 Uhr.

Gewerkschaft fordert mehr Lohn

Die Gewerkschaft will damit den Druck auf die Hochbahn erhöhen, bevor es am Donnerstag mit den Tarifverhandlungen weitergeht. Der zweite Verhandlungstermin am vergangenen Donnerstag war ergebnislos verlaufen. Die Hochbahn hatte nach eigenen Angaben ein verändertes Angebot vorgelegt. Ver.di fordert für die rund 6.000 Beschäftigten der Hochbahn 600 Euro im Monat mehr Lohn und begründet das mit der hohen Inflation. Azubis sollen monatlich zusätzlich 258 Euro und ein kostenloses Profiticket für den öffentlichen Nahverkehr erhalten. Die Hochbahn bietet bisher unter anderem ein Lohnplus von 4,5 Prozent, mindestens aber 150 Euro in diesem Jahr und 3.000 Euro Inflationsausgleich.

S-Bahnen nicht betroffen

Nicht betroffen von dem Warnstreik am Mittwoch sind die S-Bahnen und die Busse der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH).

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.01.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik