Warnstreik bei der Bahn: Auch S-Bahn in Hamburg betroffen Stand: 05.03.2024 06:33 Uhr Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotovführer (GDL) hat für diese Woche einen 35-stündigen Warnstreik angekündigt. In Hamburg ist auch die S-Bahn davon betroffen.

Der Streik im Personenverkehr der Bahn soll am Donnerstag um 2 Uhr beginnen und am Freitag um 13 Uhr enden. Das kündigte GDL-Chef Claus Weselsky am Montag an. Im Güterverkehr werde er am Mittwoch um 18 Uhr beginnen und am Freitag um 5 Uhr enden. Weitere Arbeitskämpfe will die Gewerkschaft nicht wie bisher mit rund zwei Tagen Vorlauf ankündigen.

Hamburger S-Bahn plant "Grundangebot"

Auch die Hamburger S-Bahn wird bestreikt, doch es soll einen Notfahrplan geben. Ein Sprecher sagte NDR 90,3: "Bei uns laufen bereits die Vorbereitungen auf vollen Touren. Wir werden wieder ein Grundangebot anbieten." Was das im Einzelnen bedeute, sei aber noch unklar, da jetzt erst Dienstpläne mit Kolleginnen und Kollegen erstellt würden, die voraussichtlich nicht streiken.

Möglicherweise 20-Minuten-Takt bei Hauptlinien

Geplant seien Abfahrten im 20-Minuten-Takt auf den Hauptlinien S1, S2 und S3. Die S5 von Neugraben bis Stade soll im Stundentakt fahren. Ob das klappt, wisse man jedoch erst erst am Donnerstagmorgen.

Erhebliche Auswirkungen im Regional- und Fernverkehr

Im Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn soll es wie bei vorhergehenden Streiks ein Grundangebot geben. Im Fernverkehr sind längere Züge mit mehr Sitzplätzen geplant. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler kritisierte das Vorgehen der GDL als "stur und egoistisch". Der Arbeitskampf werde erhebliche Auswirkungen auf den Betrieb haben. Der Fahrgastverband Pro Bahn forderte ein Eingreifen der Politik. Bahnstreiks auf dem Rücken der Fahrgäste seien nicht mehr hinnehmbar.

Kulanzregelungen für Bahnreisende

Die Bahn teilte auf ihrer Internetseite mit, dass alle Fahrgäste, die für eine Reise im Zeitraum vom 7. bis 8. März bereits ein Ticket gekauft haben und die Reise aufgrund des GDL-Streiks verschieben möchten, ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen können. Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Auch kann die Reise vorverlegt werden. Daneben gelten laut Bahn die weiteren tariflichen beziehungsweise gesetzlichen Fahrgastrechte, sodass zum Beispiel auch eine Ticketerstattung unter den entsprechenden Voraussetzungen möglich ist.

