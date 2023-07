Stand: 19.07.2023 06:30 Uhr Warnstreik bei Tochterunternehmen von Hamburg Wasser

Bei ServTEC, einem Tochterunternehmen von Hamburg Wasser, sind für Mittwoch Warnstreiks angekündigt. Ver.di hat die Beschäftigen dazu aufgerufen, in der Zeit von 6 bis 11 Uhr nicht zu arbeiten. Damit will die Gewerkschaft in den Tarifverhandlungen den Druck erhöhen. Sie verlangt unter anderem 13,5 Prozent mehr Geld. Sonst sei es schwer, Beschäftigte zu halten oder neues Personal zu gewinnen, so die Begründung.

