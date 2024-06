Stand: 12.06.2024 10:51 Uhr Warnstreik bei Privatbanken in Hamburg am Donnerstag

Vor der zweiten Runde in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten privater Banken sollen es am Donnerstag in Hamburg ganztägig Warnstreiks in den Filialen von UniCredit, Deutsche Bank und Commerzbank geben. Die Arbeit niederlegen sollen Filialbeschäftigte und Beschäftigte im Risikomanagement und Backoffice-Bereich, wie die Gewerkschaft ver.di mitteilte. Es sind zwei Demonstrationszüge geplant. Die Tarifverhandlungen sollen am Montag in Berlin fortgesetzt werden.

