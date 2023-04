Stand: 14.04.2023 18:10 Uhr Warnstreik bei Ikea in Hamburg

Beschäftigte der Hamburger Ikea-Einrichtungshäuser haben am Freitag ihre Arbeit niedergelegt. Etwa 70 bis 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgten dem Aufruf der Gewerkschaft ver.di. Diese hat auch für Sonnabend zum Warnstreik in den Häusern in Altona, Moorfleet und Schnelsen aufgerufen. Ver.di möchte der Forderung der Beschäftigten Nachdruck verleihen, bei der Digitalisierung mitzubestimmen. Nach Angaben einer Ikea-Sprecherin bleiben alle Hamburger Filialen geöffnet.

