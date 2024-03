Warnstreik bei Hochbahn und VHH - Demo von "Fridays for Future" und ver.di Stand: 01.03.2024 06:16 Uhr Stillstand bei den U-Bahnen und Bussen in Hamburg: Bei der Hamburger Hochbahn und den Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) dauert der 48-stündige Warnstreik noch bis Sonnabend um 3 Uhr. Die Gewerkschaft ver.di hatte dazu aufgerufen.

Wer sonst mit der U-Bahn oder mit Bussen unterwegs ist, muss sich auch am heutigen Freitag noch Alternativen suchen. Einen Notfahrplan bieten Hochbahn und VHH nicht an. "Wenn sich Fahrgäste mit der Aussicht auf einen Notfallfahrplan auf den Weg machen und sich in zu volle Fahrzeuge oder auf Bahnsteigen drängeln, ginge damit ein hohes Sicherheitsrisiko einher", hieß es in einer Mitteilung.

"Fridays for Future" und ver.di: Demo für besseren Nahverkehr

Rund 90 Prozent des fahrenden Personals habe sich am Donnerstag am Warnstreik bei Hochbahn und VHH beteiligt, teilte ver.di mit. Unterstützung bekommen die Streikenden heute von Klimaschützern. "Fridays for Future" will gemeinsam mit ver.di in der Innenstadt demonstrieren und unterstützt die Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen bei den Verkehrsbetrieben. Gute Jobs seien die Voraussetzung für einen funktionierenden Nahverkehr und damit für die Verkehrswende, so Argumentation. Dafür müsse auch der Staat mehr Geld für den öffentlichen Verkehr bereitstellen, fordert eine Petition, die Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) übergeben werden soll.

S-Bahnen, Schulbusse und HADAG-Fähren fahren

Viele Hamburgerinnen und Hamburger stiegen am Donnerstag wegen des Warnstreiks auf das Auto um - auf den Straßen war es spürbar voller. An einzelnen Punkten gab es auch Staus, aber nicht flächendeckend. Bei gutem Wetter stiegen auch viele auf das Fahrrad um oder sie nutzten die Hamburger S-Bahn, die von dem Warnstreik nicht betroffen ist. Auch die Hafen-Fähren der HADAG fahren laut Hochbahn planmäßig. Die Schulbuslinien der Hochbahn fahren ebenfalls. Auch die VHH mit ihrer Tochter ABG bieten ebenfalls Schulfahrten auf rund einem Dutzend Linien an.

Auch für heute erwartet der ADAC kein Verkehrschaos wegen des Streiks. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden inzwischen an Streiktagen Homeoffice machen.

Streik endet in der Nacht zum Sonnabend

Der Warnstreik soll nach Angaben von ver.di noch bis Sonnabendmorgen um 3 Uhr dauern, danach soll der Betrieb wieder planmäßig laufen. Die Nachtbusse von Freitag auf Sonnabend sollen aber noch ausfallen.

Tarifstreit: Es geht um bessere Arbeitsbedingungen

Hintergrund des Warnstreiks sind laut ver.di die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 8.000 Beschäftigten bei der Hochbahn und VHH. Es gehe vor allem um bessere Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten. Für beide Verkehrsbetriebe gilt jeweils ein Haustarifvertrag. Neue Verhandlungen sind nach Unternehmensangaben für den 5. März bei den VHH und für 7. März bei der Hochbahn angesetzt. Zuletzt hatte ver.di Anfang Februar bundesweit den Nahverkehr bestreikt - auch in Hamburg fuhren kaum U-Bahnen und Linienbusse.

