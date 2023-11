Stand: 03.11.2023 18:25 Uhr Warnstreik bei H&M

Im Tarifkonflikt des Hamburger Einzel- und Versandhandels hat die Gewerkschaft ver.di am Freitag zu Warnstreiks bei der Mode-Kette H&M aufgerufen. Rund 250 Beschäftigte versammelten sich vor der H&M-Deutschland-Zentrale in der Spitaler Straße. Auch Streikende aus anderen Filialen in Norddeutschland beteiligten sich. Ver.di fordert für die Beschäftigten im Einzelhandel eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro pro Stunde - mindestens aber 13,50 pro Stunde. Die Verhandlungen sollen nach ver.di-Angaben am 9. November fortgesetzt werden.

